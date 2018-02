Jorge Jesus: "Acabei por dar cabo do Bas Dost"

JN Ontem às 21:26 Facebook

No final da vitória frente ao Astana, para a Liga Europa, Jorge Jesus lamentou não ter substituído Bas Dost e considerou o caso de Rúben Semedo "muito estranho".

"Não tinha nada que fazer a substituição que fiz. Tinha que tirar o Bas Dost e não o tirei. Sabia que ele era um jogador que estava em risco, ele e o Bruno Fernandes. Tinha que tirar um ou outro para meter o Rafael Leão e devia ter tirado o Bas Dost para o proteger porque ele vem de uma paragem, mas eu olho sempre o jogo para a frente. Com 3-1 achei que ele e o Rafael podiam fazer estragos, não só no jogo aéreo. Acabei por dar cabo do Bas Dost", começou por explicar o técnico.

Relativamente ao caso de Rúben Semedo, que se encontra em prisão preventiva desde quinta-feira depois de ter sido acusado de rapto e agressão, o técnico dos leões considerou o caso "muito estranho".

"Não posso falar do que não sei. Enquanto esteve connosco foi sempre um miúdo que sempre correspondeu aos compromissos sociais e profissionais. Claro que fiquei triste, já tentei falar com ele mas não consegui. Acho tudo muito estranho, só quando tiver dados concretos posso falar sobre isso", apontou.