Jorge Jesus: "Acho que Jonas vai jogar. É um feeling"

Em antevisão ao dérbi de sábado frente ao Benfica, em Alvalade, Jorge Jesus anunciou o regresso de Mathieu, Piccini e William Carvalho à convocatória e afirmou já não acreditar no título.

"Piccini, William e Mathieu têm 99% de probabilidades de estar no jogo de amanhã. São partidas em que a emoção e a paixão ultrapassam todos os pormenores do momento, de quem está melhor ou pior. Como não tenho a certeza quem está melhor ou pior... O Sporting está a tentar recuperar os primeiros lugares. O Benfica quer defender a sua posição."

O treinador dos leões garantiu ainda que não acredita que o Sporting consiga chegar ao título, ainda que seja matematicamente possível.

"Matematicamente ainda é possível, mas se me perguntar a mim se acredito na conquista do título digo que não. O F. C. Porto tem tudo para poder ser o vencedor do campeonato. Claro que a segunda posição é muito importante para os dois clubes, sobretudo pelo dinheiro que envolve entrar na Champions. O Sporting, neste momento, está em desvantagem no ranking e isso dá garantias financeiras aos clubes. Dos últimos dez anos, que entram para o ranking, eu estou há nove. O Sporting conseguiu recuperar 20 lugares. Isto é um dado importante."

Quando questionado sobre a titularidade de Jonas, Jorge Jesus foi categórico: "Não tenho nenhuma certeza, mas acho que vai jogar. Sem ter dados nenhuns, acho que vai jogar. É um feeling."

O encontro entre o Sporting e o Benfica está agendado para sábado, às 20.30 horas.