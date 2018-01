Jorge Jesus: "Amanhã, o Raphinha não é jogador do Sporting"

JN Hoje às 19:01, atualizado às 19:18 Facebook

Em antevisão à receção ao V. Guimarães, agendada para quarta-feira e em jogo a contar para a 20.ª jornada da liga, Jorge Jesus afirmou que os jogos da Taça da Liga, frente ao F. C. Porto e V. Setúbal deixaram mazelas físicas no plantel.

"Ainda nesta terça-feira e sábado fizemos uma meia-final e final. Temos jogado, praticamente, de três em três dias. Quem quer estar em todas as competições está sujeito. Com isto, já tivemos alguns problemas, como é caso do Gelson. Mas temos de arranjar soluções para estas situações. Estamos satisfeitos por estarmos em todas as competições. O V. Guimarães é uma equipa forte e que, tradicionalmente, é complicada. Vai ser um jogo difícil mas temos de estar à altura das dificuldades para ganhar os três pontos", começou por analisar.

Quando questionado acerca de Raphinha, possível reforço para a equipa de Alvalade, o técnico leonino foi categórico e vincou que o avançado será adversário do Sporting.

"O que é importante para nós é perceber a qualidade de alguns jogadores, como é o caso do Raphinha. Mas amanhã, o Raphinha não é jogador do Sporting. Neste momento, o importante para nós são os nossos jogadores. Temos de perceber com quem podemos contar e podemos contar com os jogadores que estão no plantel. Não podemos estar a pensar naquilo que pode ser o futuro, até porque não há futuro sem presente", atirou.

E prosseguiu, comentando, também, o alegado interesse dos leões em Marcelo, central do Rio Ave.

"São dois jogadores que é do conhecimento público do que será o futuro para o ano no Sporting. Não dependem de mim. Os clubes deles não os querem libertar. Se esperamos mais reforços? Respondendo diretamente, não. Não esperamos mais ninguém, faltam poucas horas. Só se aparecer alguma surpresa, às vezes acontece".

Relativamente ao desgaste físico de alguns jogadores, Jorge Jesus afirmou ter quatro jogadores em dúvida para o encontro de quarta-feira.

"Temos alguns jogadores em dúvida, como o Podence de uma lesão num treino. Esta final deixou-nos alguns jogadores, como o Bruno Fernandes, Mathieu e Fábio Coentrão mais desgastados, ainda nem treinaram. Amanhã vamos avaliar a equipa e ter certezas dos jogadores que vão ser lançados no jogo. Mas, seja quem for, acreditamos em todos eles", concluiu.