Jorge Jesus apontado ao Vasco da Gama

Depois de ter sido associado a clubes como Sevilha e Newcastle, surge agora mais um interessado em Jorge Jesus: o Vasco da Gama.

O ex-treinador do Benfica e Sporting deixou o Al-Hilal em janeiro deste ano e, esta terça-feira, foi apontado ao Vasco da Gama. A informação foi avançada pelo Globoesporte, que garante que Alexandre Faria, diretor do futebol do Vasco, já entrou em contacto com o técnico português para suceder a Alberto Valentim no comando técnico.

Contudo, a questão financeira, segundo a mesma publicação, poderá ser um entrave para a contratação, uma vez que o Vasco da Gama não poderá aproximar-se dos valores que Jorge Jesus auferia em Portugal e na Arábia Saudita.