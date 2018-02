Jorge Jesus: "Atenção às pessoas que andam a meter no VAR"

JN Ontem às 22:22 Facebook

Twitter

Após a vitória (2-0) frente ao Feirense, em Alvalade, Jorge Jesus deixou críticas à arbitragem e elogiou a prestação de Rafael Leão.

"Ao intervalo, 4-1 ou 5-1 era um resultado justo. O VAR é uma ferramenta que ajuda os árbitros e que favorece toda a verdade desportiva quando é bem utilizada. Se eu não souber conduzir um carro bato em todo o lado. O VAR induziu o árbitro em erro, no golo que nos anulou. A jogada é do Bruno Fernandes e o VAR diz ao árbitro que é falta, mas a bola vai para o jogador do Feirense, que perde a bola e é a partir daí que é o golo. Aí é que o senhor do VAR induz o árbitro em erro. O VAR, quando bem utilizado, contribui para a verdade desportiva, mas atenção às pessoas que andam a meter no VAR", apontou o técnico.

Relativamente a Rafael Leão, que este domingo se estreou na Liga na vitória frente ao Feirense, o treinador dos leões deixou elogios ao avançado.

"O Rafael Leão tem 18 anos. Foi um jogador que tive de lançar. A jogar com Doumbia e Montero, tinha de ter um terceiro avançado com aquelas características. Ele tem vindo a trabalhar com a equipa principal, tem talento e faz-me lembrar o Jordão. É um jogador desconcertante, forte no um contra um. Dei-lhe a oportunidade. É um miúdo forte e esteve sereno, tudo o que fez foi com qualidade. Nos treinos ele dá cabo do Piccini e do Coates, por isso é mais fácil ele dar cabo de outros jogadores. No tempo em que esteve em campo, esteve bem", concluiu.