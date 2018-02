Jorge Jesus confirma regresso de Bas Dost

Hoje às 16:32 Facebook

Jorge Jesus, técnico do Sporting, confirmou, na tarde deste domingo, o regresso de Bas Dost aos eleitos do Sporting para o jogo frente ao Tondela, esta segunda-feira, naquela localidade.

"Bas Dost está recuperado da lesão que teve e é um jogador que vamos contar. Será levado para jogo e pode não estar a cem por cento, mas será lançado", referiu o responsável leonino durante a conferência de Imprensa de lançamento do embate de amanhã.

O avançado holandês está afastado desde do jogo do Vitória de Guimarães e falhou os compromissos diante do Estoril, F. C. Porto, Feirense e Astana.