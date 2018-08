20 Maio 2018 às 22:56 Facebook

Twitter

Os jogadores do Sporting deixaram o Jamor um pouco antes das 21 horas deste domingo e voltaram para o hotel onde tinham almoçado antes do jogo da final da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves.

À chegada ao hotel, Jorge Jesus foi o primeiro a sair do autocarro. À porta do veículo, foi cumprimentando os jogadores, um-a-um. Apertos de mão e abraços, num momento emocional, após uma semana traumática para o Sporting.

Ao contrário do que parecia, houve um jogador que não foi cumprimentado por Jorge Jesus. Foi Bruno César, jogador que chegou ao Sporting pela mão de Jorge Jesus, em 2015.

Na última terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores, tendo a GNR detido 23 dos atacantes.

Nesse dia, as suspeitas de corrupção no andebol do Sporting estenderam-se ao futebol, o que culminaria na detenção de André Geraldes, diretor da equipa leonina de futebol, e um dos sete arguidos da operação "Cashball".