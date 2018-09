Jorge Jesus de saída do Sporting rumo à Arábia Saudita

05 Junho 2018 às 09:32 Facebook

Jorge Jesus já acordou a saída do Sporting e estará a preparar-se para integrar o comando técnico do clube saudita Al Hilal.

O treinador viajou, esta terça-feira de manhã, para Zurique, Suíça, onde se vai encontrar com dirigentes do Al Hilal, para acertar detalhes de uma transferência que deve ficar definida nas próximas horas, sabe o JN.

O técnico português viaja já com o acordo de rescisão com o Sporting feito e, se tudo correr conforme previsto, tanto a rescisão com os leões como o contrato com o clube saudita, por uma época, serão assinados ainda na Suíça. A imprensa desportiva adianta que Jorge Jesus poderá receber sete milhões de euros enquanto treinador do Al Hilal.

Jorge Jesus e a SAD do Sporting chegaram a um entendimento para formalizar uma rescisão por mútuo acordo, sem que nenhuma das partes seja obrigada a pagar qualquer indemnização, tinha avançado "O Jogo" no domingo.