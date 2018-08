Jorge Jesus diz a Inácio que não tem condições para continuar

24 Maio 2018 às 20:36 Facebook

Jorge Jesus não deve continuar em Alvalade e transmitiu essa indicação a Augusto Inácio, numa conversa, telefónica, que ocorreu na última quarta-feira.

Ao que o JN apurou, o treinador recebeu uma chamada do novo diretor geral para o futebol que o tentou auscultá-lo e persuadi-lo a continuar no clube. A intenção não encontrou eco do lado do técnico. Jorge Jesus recordou ao responsável que fora despedido por Bruno de Carvalho, num encontro que juntou os seus adjuntos e membros da SAD.

O técnico está disponível para um acordo e aguarda um contacto formal da sociedade que gere o futebol leonino, já que desde aquela reunião com o presidente não recebeu mais qualquer indicação.