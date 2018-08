Sofia Esteves Teixeira 19 Maio 2018 às 19:42 Facebook

Em declarações à Federação Portuguesa de Futebol, o treinador do Sporting fez a antevisão da final da Taça de Portugal, domingo, frente ao Aves, deixando um apelo aos adeptos dos leões.

Jorge Jesus e José Mota fizeram uma antevisão conjunta à final da Taça de Portugal, que vai ser disputada este domingo no Jamor. O técnico do Aves, que está pela primeira vez na pele de finalista, considerou que levantar a Taça é um objetivo, mas salientou as qualidades da equipa dos leões.

"O Sporting é fortíssimo, as individualidades fazem a diferença. É uma equipa muito bem trabalhada e fez um percurso notável e está com todo o mérito nesta final. Vai ser um jogo bem disputado. Vencer a Taça é um objetivo nosso, mas sabemos que vamos enfrentar uma equipa muito difícil e que está habituada a este tipo de jogos. Que os adeptos aproveitem ao máximo esta festa e que, durante o jogo, tragam as gargantas afinadas para nos ajudarem a ultrapassar as dificuldades que vamos ter durante o jogo", vincou.

Já Jorge Jesus, que falou pela primeira vez após os incidentes em Alcochete, deixou uma mensagem aos adeptos, apelando ao apoio e salientando que os rivais do Sporting são apenas os adversários.

"A força do Sporting é a massa associativa, gostava que o Jamor estivesse praticamente todo pintado de verde, pensando os adeptos que amanhã vêm ver o clube deles, que se foquem na sua paixão, não olhem para as rivalidades - os rivais são o nosso adversário [apontando para José Mota] -, que possam desfrutar e continuem com as suas formas de comunicação com a equipa, a que estamos habituados, para que os jogadores do Sporting se sintam mais seguros e mais fortes para fazer um bom jogo", concluiu o treinador dos leões.