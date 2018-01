Jorge Jesus diz que Rúben Ribeiro está melhor que os outros dois reforços

JN Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao encontro de domingo, frente ao Aves, no Estádio de Alvalade, Jorge Jesus explicou a vantagem de Rúben Ribeiro em relação aos outros reforços e mostrou-se confiante em relação ao encontro.

"Respeitamos o Aves, é uma equipa com um sistema de praticamente três centrais, têm vindo a jogar assim, e estamos preparados para um adversário a fechar-se bem, com muitos jogadores atrás da linha da bola. O Sporting tem de ir à procura do espaço e, com alguma experiência, de conhecer os momentos do jogo. Os jogadores recuperaram todos nestes últimos jogos. As decisões e as opções estão melhores. Alguns vão ser lançados no jogo", começou por analisar o técnico dos leões.

Em relação a Rúben Ribeiro, um dos reforços da equipa de Alvalade, Jorge Jesus salientou a vantagem do português em relação Wendel e Misic.

"Já tive a oportunidade de transmitir as minhas ideias a estes três jogadores que chegaram. O Rúben é do campeonato português, que conhece o Sporting, que está melhor preparado do que os outros dois, que estavam praticamente de férias. Nós procurámos fazer o equilíbrio da nossa equipa. Se repararem, há seis equipas na Europa com mais jogos: seis da Liga inglesa e depois nós e o Real Madrid. Ninguém tem tantos jogos".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Relativamente à posição que Rúben Ribeiro vai ocupar na equipa do Sporting, Jorge Jesus foi categórico, prometendo que não vai "inventar nada".

"Posição? Não vou inventar nada, não vou pôr o Rúben [Ribeiro] a guarda-redes. Vai jogar como um ala e como segundo avançado. O passado dele como jogador tem sido nessas posições. O Sporting deu-lhe uma oportunidade. Ele deve estar feliz por aquilo que fez. Vai estar convocado", concluiu.

O Sporting - Aves está agendado para domingo, às 20.15 horas.