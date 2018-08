Jorge Jesus: "Durante os 90 minutos, o Sporting nunca foi dinâmico"

Sofia Esteves Teixeira 13 Maio 2018 às 21:02 Facebook

Após a derrota (2-1) com o Marítimo, que ditou o adeus ao segundo lugar da Liga e à Champions, Jorge Jesus considerou que os leões não foram dinâmicos no encontro e salientou que perder o jogo foi "difícil".

"A explicação para a derrota é fácil: o Marítimo fez dois golos e nós um. Durante os 90 minutos, o Sporting nunca foi uma equipa dinâmica. O Marítimo não deu grandes espaços durante os 95 minutos. Logo na primeira parte, com os jogadores do Marítimo a fazer antijogo, a tirar intensidade. Na segunda parte, a mesma coisa. De qualquer maneira, tínhamos de fazer mais para sair daqui com uma vitória, que era o que interessava", começou por analisar.

Jorge Jesus vincou, ainda, que a equipa sai da Madeira "frustrada" pela derrota e pela insatisfação dos adeptos.

"A equipa teve crença, mas não foi tão fresca como normalmente é. Alguns jogadores já estão a sentir os 60 jogos. Agora temos de preparar uma final importantíssima, que é a da Taça de Portugal. Isto é difícil, a equipa sentiu muito a derrota e a forma como os adeptos reagiram à derrota. Era um jogo em que o segundo lugar nos ditava a possibilidade de estar na Champions, e quando dependes de ti mas não consegues, ficas frustrado", atirou.