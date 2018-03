Jorge Jesus: "É muito fácil marcar penáltis contra o Sporting"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:21 Facebook

No final do encontro frente ao Chaves, o treinador do Sporting deixou críticas à arbitragem e recordou o calendário apertado que os leões têm tido.

"Na primeira parte, não fomos tão fortes como na segunda mas isso não acontece só com o Sporting. O Sporting está a jogar de três em três dias, há jogadores em que sentimos menos intensidade e velocidade, mas demos o nosso melhor. As alterações mexeram com a equipa e ganhámos num campo difícil, frente a uma boa equipa. Hoje vamos para baixo e quase não temos tempo para dormir e treinar, na quinta já jogamos na República Checa, isto até me dá vontade de rir", atirou o técnico.

Jorge Jesus deixou, ainda, críticas à arbitragem e não se conformou com a grande penalidade marcada a favor do Chaves, perto do minuto 90.

"Sofremos mais um golo de penálti. É muito fácil marcar grandes penalidades contra o Sporting. Já vi a jogada várias vezes. Primeiro o Djavan faz falta e depois, porque a mão vai à cara, marca penálti. Nem foi preciso vídeoárbitro, mas pronto, contra o Sporting é fácil marcar penálti", atirou.

O técnico da equipa verde e branca abordou, ainda, o regresso de Bas Dost. O holandês está recuperado de uma lesão e foi o autor dos dois golos dos leões.

"A equipa tem uma forma de jogar diferente com ele. É um goleador, um jogador superinteligente quando não tem bola. O posicionamento do Bryan ao lado do William foi importante, porque pensa o jogo, dá sempre algo a mais. Com as modificações, a equipa voltou a crescer", concluiu.