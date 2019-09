JN Hoje às 11:18, atualizado às 12:12 Facebook

Ao vencer fora o Avaí, por 3-0, no sábado, o Flamengo de Jorge Jesus isolou-se provisoriamente na liderança do campeonato brasileiro de futebol, somando o quinto triunfo consecutivo. O português elogiou o jovem Reinier, comparando-o mesmo com Kaká... mas esqueceu-se do nome.

O ex-benfiquista Gabriel Barbosa inaugurou o marcador aos 11 minutos, reforçando a liderança dos marcadores, com 15 tentos, e o espanhol Pablo Mari aumentou a vantagem para 2-0, aos 32. No início da segunda parte, aos 53 minutos, foi Reinier, jovem brasileiro de 17 anos, a apontar o terceiro golo do Flamengo.



Em conferência de imprensa no final da partida, Jorge Jesus abordou a vitória que "moraliza a equipa" e confessou que a titularidade de Reinier já tinha sido decidida há algum tempo. O português teceu elogios ao jovem e à maturidade que demonstra, considerando-o "um menino com cinco anos à frente", e chegou mesmo a compará-lo com o craque brasileiro Kaká, eleito melhor jogador do mundo em 2007. Na hora da comparação, precisou da ajuda dos jornalistas.

Depois do desaire contra o Bahia, por 3-0, a 4 de agosto, o onze de Jesus bateu, consecutivamente, Grêmio (3-1 em casa), Vasco da Gama (4-1 fora), Ceará (3-0 fora), Palmeiras (3-0 em casa) e agora Avaí. Com esta vitória na 18.ª jornada do campeonato, o Flamengo passa a somar 39 pontos, mais três do que o Santos, que este domingo recebe o Athletico Paranaense.