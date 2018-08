Sofia Esteves Teixeira 20 Maio 2018 às 20:21 Facebook

Twitter

Numa curta declaração após o final do encontro frente ao Aves, Jorge Jesus não escondeu a tristeza pela derrota no final da Taça de Portugal e deixou um agradecimento aos jogadores.

"Foi uma semana muito complicada, que parecia um filme de terror", disse Jorge Jesus. "Quero agradecer aos jogadores, por terem alguma capacidade emocional para jogar. O lance do Bas Dost, aos 79 minutos, é o exemplo de como esta equipa estava", acrescentou.

"Tecnicamente, não se pode comentar este jogo, esse fator não conta, conta apenas o lado emocional. Isso foi fundamental para que a equipa não tivesse jogado como é capaz. Parabéns ao vencedor, que não teve nada a ver com isto", afirmou Jesus.

Sousa Cintra quer novo presidente para o Sporting

Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, foi cauteloso na forma como comentou a derrota do Sporting, no Jamor. "Não sei se foi falta de sorte, o que sei é que o adversário marcou mais golos", disse.

Instado a comentar o momento atual do Sporting, Sousa Cintra disse que o clube tem "bons jogadores" e mostrou confiança numa mudança.

"Não acredito que haja rescisões. Jogadores são profissionais, são responsáveis. Têm a noção de que estão num grande clube, com uma grande massa associativa, que é o clube certo para se valorizarem", disse Sousa Cintra.

O antigo dirigente 'leonino' voltou a defender que é necessário um novo presidente para o Sporting e apontou o nome de Rogério Alves como uma "pessoa que pode trazer paz e sossego".

"Precisamos de alguém que saiba dialogar, que tenha credibilidade", referiu.

No entender de Sousa Cintra, ver o Rui patrício é um sinal "do amor pelo clube". Assim como Jesus, "um grande sportinguista, um grande treinador", que sofreu com a derrota no Jamor.