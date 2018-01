Jorge Jesus: "Este resultado é pior para o Benfica"

JN Hoje às 00:05 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do empate (1-1) frente ao Benfica, Jorge Jesus salientou que o resultado não foi o desejado mas que os leões continuam na luta pelo campeonato.

"Foi um jogo com muita intensidade, vários períodos bem jogados pelas duas equipas. O Benfica foi melhor no ataque posicional e o Sporting no contragolpe", começou por analisar o técnico leonino, salientado que o Sporting podia ter ampliado a vantagem.

"Podíamos ter feito o 2-0, com o Gelson na cara do Varela, e isso podia ter transformado o jogo. Mas o Benfica também foi sempre à procura do empate. Na segunda parte, o Benfica pôs muitos jogadores em cima da nossa última linha. Esperava que pudéssemos fazer o 2-0 num contragolpe. Não estava muito preocupado porque defensivamente somos muito fortes e não é fácil fazerem-nos um golo, tanto que só conseguiram numa grande penalidade. Este resultado não é bom para o Sporting mas é pior para o Benfica", afirmou.

Relativamente aos lances de arbitragem, Jorge Jesus foi categórico.

"Tenho exatamente a mesma opinião do videoárbitro. A bola do Fábio bate-lhe na cara. Há outra jogada do Piccini em que ele está normal e a bola não influencia a jogada. Tenho a certeza de que o campeonato vai ser disputado a três. O Benfica está a cinco pontos mas não está fora da luta. Saímos um bocadinho desgostosos porque sentíamos que, face ao tempo do jogo, dificilmente sofríamos um golo", concluiu.