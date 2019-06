Hoje às 17:52 Facebook

O português Jorge Jesus estreou-se, este sábado, no comando técnico do Flamengo com um triunfo, por 3-1, num jogo amigável frente ao Madureira.

O marcador foi inaugurado pelo ex-jogador portista Diego, que deu o 1-0 à formação comandada pelo antigo treinador do Benfica. Vitinho bisou e colocou o resultado em 3-0 a favor do Flamengo.

Nos dez minutos finais, o Madureira ainda conseguiu reduzir a vantagem adversária, deixando o jogo fechado a 3-1.