Jorge Jesus: "Gosto muito deste árbitro mas não gostei deste jogo"

JN Ontem às 23:15 Facebook

Twitter

No final do encontro com o F. C. Porto, Jorge Jesus deixou críticas à arbitragem e garantiu que está tudo em aberto.

"Foi um bom jogo, mais aberto do que os outros por termos apresentado posicionamentos diferentes para combater a pressão dos jogadores do F. C. Porto. Tivemos várias oportunidades e quem as desperdiça a jogar no Estádio da Luz ou no Dragão acaba por ser prejudicado em termos de resultado. Nos últimos dez minutos, podíamos ter feito melhor, porque tivemos oportunidades para isso. Faltou-nos um finalizador. O F. C. Porto é uma equipa poderosa no cruzamento, e foi assim que fez o golo. Vamos levar para Alvalade a meia-final, está tudo em aberto", começou por analisar.

O técnico dos leões deixou, ainda, críticas à arbitragem.

"Acho que este jogo era 3-3 ou 2-2, para além de que o golo do F. C. Porto é precedido de uma falta ao Bruno Fernandes. No jogo dividido, o árbitro penalizou-nos mais do que à equipa do F. C. Porto. O Coentrão leva amarelo e não tem de levar amarelo. É o jogador do F. C. Porto que não pode fazer o que fez. É o Fábio Coentrão que leva amarelo? Gosto muito deste árbitro mas não gostei deste jogo. No entanto, o árbitro não influenciou o resultado", concluiu.