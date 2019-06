Hoje às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus e a sua equipa técnica começaram, na manhã desta quinta-feira, a treinar o plantel do Flamengo, no Ninho do Urubu. O clube divulgou um vídeo da palestra antes da sessão que está a sensibilizar os torcedores.

Na parte divulgada, o técnico enfatiza a ideia de o clube, a equipa e o triunfo constituírem o principal foco de todos os envolvidos no projeto. Mensagem simples, mas que gerou uma reação extremamente positiva de milhares de simpatizantes do emblema carioca nas redes sociais.