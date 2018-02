Jorge Jesus: "Jogamos um bocadinho no escuro"

JN Ontem às 19:15 Facebook

Twitter

Jorge Jesus fez, este sábado, a antevisão ao encontro frente ao Estoril agendado para domingo.

"O Sporting quer continuar no topo da classificação, mas independentemente disso a pressão de ganhar é sempre igual. Quer estejamos em primeiro ou segundo. Isto para os três grandes em Portugal. Espero que a Amoreira esteja toda pintada de verde. Que possamos sentir o apoio dos nossos adeptos, que tem sido fundamental. Não esquecemos da jornada em Braga, foi uma jornada de grande poder dos adeptos. Este jogo, em Lisboa, temos a certeza que os adeptos são fundamentais", começou por afirmar o técnico.

Jorge Jesus deixou ainda elogios ao Estoril e garantiu que não será um jogo fácil para a equipa de Alvalade.

"Acho que o Estoril tem vindo a melhorar de jogo para jogo, aproveitou o mercado e contratou alguns jogadores. Está num período bom e tanto assim é que ganhou 3-0 no último jogo. Não sei qual é o melhor período do Sporting, mas sei que vai no 37.º jogo da época e tem vindo a fazer umas provas de muita qualidade e de muito saber. Para vencer o Estoril, o Sporting tem que estar ao melhor nível".

Relativamente às baixas de Bas Dost e Gelson, o técnico dos leões acusou a falta de tempo para "alterar algo" na equipa.

"Não há tempo para mudar alguma coisa na equipa sem o Bas Dost e o Gelson. Praticamente não treinamos, jogamos de três em três dias. Esses são apenas o nosso melhor marcador e o jogador que mais assistências faz, mas temos outros jogadores. Só temos tempo de tirar jogador A e meter jogador B. Jogamos um bocadinho no escuro", concluiu.