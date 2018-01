Jorge Jesus: "José Couceiro tem uma vantagem em relação a mim"

JN Hoje às 16:44, atualizado às 16:50 Facebook

Na conferência de imprensa em antevisão à final da Taça da Liga, frente ao V. Setúbal, o treinador dos leões garantiu que o Sporting tudo vai fazer para vencer o troféu e elegeu, ainda, o jogador que tiraria aos sadinos.

"Qualquer finalista que chegue aqui sabe que não é fácil atingir esta fase. Aquilo que pensamos e queremos é em sair daqui vencedores. Normalmente as equipas de mais poder é que costumam estar nestas decisões. Felizmente para o V. Setúbal, vai partilhar com o Sporting a conquista deste troféu", começou por analisar o treinador dos leões.

Numa conferência que decorreu de forma conjunta com o técnico sadino, Jorge Jesus deixou elogios a José Couceiro, salientado que "é um homem do futebol":

"Tem uma vantagem em relação a mim, porque já explorou outras situações do futebol, como diretor geral, candidatou-se a presidente de um clube. Estou farto de dizer isto e sei o que estou a dizer: os portugueses são os melhores treinadores do mundo, porque o jogo passa por muitas fases, mas há uma muito importante que é a criadora. Isso faz com que eles treinem melhor as equipas".

Quando questionado sobre que jogador tiraria à equipa sadina, Jorge Jesus foi categórico: "Estou com alguma dificuldade, mas talvez o miúdo que está a crescer muito como jogador, que tem momentos de jogo técnico-táticos de um futuro ponta de lança com qualidade. Vou escolher o Gonçalo Paciência"