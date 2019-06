Jorge Jesus: "Melhor treinador do Brasil ? Não, do Mundo"

Hoje às 14:41 Facebook

Jorge Jesus continua em alta e com boa disposição na sua aventura no Brasil. Na manhã desta quarta-feira, o técnico corrigiu um jornalista brasileiro que o apresentava num pequeno vídeo como melhor técnico do Brasil.

Lucas Strabko, repórter da Globo e figura bem conhecida nas redes sociais, gravou um pequeno vídeo com o técnico do Flamengo. "Este aqui é o melhor treinador do Brasil" atirou o jornalista, prontamente corrigido por Jorge Jesus, num tom irónico. "Não, do Mundo", sublinhou o português.

O treinador terá o primeiro teste como líder do emblema carioca num particular com o Madureira, a 29 de junho, na Gávea. A estreia oficial sucede a 11 de julho, diante do Atlético Paranaense, numa discussão dos quartos de final da Copa do Brasil.