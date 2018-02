Jorge Jesus: "Não devem saber com que treinador estão a lidar"

JN Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Em antevisão ao encontro de segunda-feira frente ao Moreirense, em Alvalade, o técnico do Sporting garantiu que a equipa está "encantada" e comentou a reunião dos representantes de Wendel com responsáveis dos leões.

"Cada jogo tem história mas o objetivo é sempre igual. Corremos atrás e só a vitória nos interessa. Vamos jogar contra uma equipa que pretende defender a permanência na I Liga. Vai ser um jogo difícil mas temos de arranjar soluções para conseguir trair a situação defensiva do Moreirense. Estamos com 44 jogos jogando com dois ou três dias de intervalo e isso tem que deixar marcas. Mas a equipa está encantada pelo facto de estar em todas as competições e vai pagando caro com uma ou outra situação de fadiga", começou por analisar o técnico leonino.

Quando questionado sobre a reunião de representantes de Wendel com responsáveis do Sporting, Jorge Jesus, que garantiu que o médio vai ser convocado para o duelo de segunda-feira, foi categórico.

"Ele tem 20 anos, é um jovem do futebol brasileiro. Como todos, não tem conteúdos táticos. Está a adaptar-se às exigências do futebol europeu. É na Europa que os jogadores brasileiros se afirmam como grandes jogadores. Ele está nesse processo. Se a reunião que os representantes dele tiveram com o Sporting foi com esse conteúdo, devem estar enganados não sabendo com que clube estão a falar, muito menos com que treinador estão a lidar. O Wendel é um jovem, ainda ontem falei com ele disse que o ia convocar. A pouco e pouco estamos a estabelecer parâmetros das ideias da equipa para ele desenvolver o seu futebol", atirou.