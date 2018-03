Jorge Jesus: "Não faço de pedras jogadores"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

O Sporting recebe, esta quinta-feira, o Viktoria Plzen, da República Checa, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa e Jorge Jesus garantiu que o objetivo é "chegar o mais longe possível".

"Não importa a preferência de jogar fora ou em casa. Temos um jogo em Alvalade com nome pouco conhecido, mas que é um adversário que nós fizemos tudo para preparar este jogo. Fomos duas vezes vê-los à República Checa, para o campeonato. É uma equipa mais forte que o Astana, coletivamente defensivamente bem organizada. O Pavel Vrba é treinador muito experiente. Voltou ao Plzen depois de estar na Seleção e Rússia e tem muito conhecimento do futebol, é treinador com muita capacidade, numa equipa com cultura tática. A eliminatória vai ser disputada a dois jogos", começou por referir.

Jorge Jesus garantiu, ainda, que Pavel Vrba, técnico do Viktoria Plzen, fez "bluff" quando disse não conhecer bem a equipa do Sporting.

"Disse que não conhecia muito bem o Sporting, mas não acredito nisso. É um homem com muito conhecimento do futebol, de certeza que viu o Sporting na Champions contra o Real Madrid, contra o Barcelona... Conhece bem o Sporting e está a fazer bluff", atirou.

Quando questionado sobre o talento dos jogadores e se gosta mais de os moldar para render ou lhe dá mais pena perder os jogadores antes de poder usufruir do seu talento, o técnico foi categórico.

"Dá-me mais prazer quando tens jovens e podes potenciá-los para que sejam uma mais-valia desportiva e depois financeira para o clube. É o que tenho feito sempre. Para fazer isso também tem que haver jovens com talento, não faço de pedras jogadores. Ajudo quem tem talento a potenciar mais as qualidades, dá-me um enorme prazer. Vamos imaginar que, amanhã, o Rafael Leão vai embora. Tenho pena, porque não o consegui trabalhar e potenciar dentro do valor que ele tem e se calhar vai acabar por se perder".

O técnico dos leões confirmou, ainda, duas ausências: "Piccini está fora, Doumbia está fora e André Pinto está fora. Com o Bas Dost ainda carregamos alguma esperança, tal como com o Rafael Leão", concluiu.

Bryan Ruiz deixa "aviso"

Já o avançado dos leões garantiu que a equipa está "motivada" e acredita que poderá "chegar aos quartos de final". Ainda que o nome da equipa checa não seja muito conhecido na Europa, o costa-riquenho fez questão de deixar um "aviso".

"Não conhecemos muito do adversário, mas o treinador e a equipa técnica já os estudaram muito. Não é um dos maiores da Europa mas, por vezes, jogar contra adversários que não se conhece muito bem, não é fácil. Vamos tentar fazer um bom jogo e um bom resultado", garantiu.