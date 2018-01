Jorge Jesus: "É positivo quando se ganha com qualidade"

JN Ontem às 22:54 Facebook

No final do encontro com o Aves, que o Sporting venceu (3-0), em Alvalade, Jorge Jesus mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa e contou ainda o que disse a Rúben Ribeiro.

Rúben Ribeiro estreou-se, este domingo, pelo Sporting e assistiu Bas Dost para o primeiro golo dos leões. No final da partida, Jorge Jesus revelou que instruções que deu ao reforço dos leões.

"Não surpreendeu nada. Nós conhecemos o Rúben muito bem, é um jogador que nos pode trazer uma posse de bola ainda maior, joga muito bem de costas, nas entrelinhas, sabe virar rapidamente para cima da linha. Ainda não conhece bem os movimentos da equipa. Disse-lhe para não se preocupar com isso, para fazer como se estivesse no Rio Ave, não o queria baralhar", contou.

Relativamente à exibição dos leões, que venceram (3-0) o Aves, Jorge Jesus mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa de Alvalade.

"O objetivo era os três pontos. É positivo quando se ganha com qualidade e com um resultado expressivo, com períodos de jogo muito interessantes e frente a uma equipa com cinco defesas. Era importante marcar o primeiro golo, marcámos aos 31 minutos, foi o princípio. A pouco e pouco, sabíamos que iríamos estar mais perto do golo do que o adversário", concluiu.