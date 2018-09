Jorge Jesus não pode falar sobre o Sporting

08 Junho 2018 às 16:41 Facebook

O técnico português, que recentemente deixou o Sporting para rumar à Arábia Saudita, revelou, esta sexta-feira, em Lisboa, que tem cláusula de confidencialidade que não lhe permite falar dos leões.

Jorge Jesus fez a revelação num evento promovido pelo Internacional Club Portugal. "Tenho uma cláusula de confidencialidade na minha rescisão, sendo penalizado se fugir a essa cláusula. Portanto, não me posso alongar sobre o tempo em que estive no Sporting e com o que aconteceu", fez notar.

"Antes de ser treinador, sou um ser humano", referiu Jorge Jesus, que esta semana foi anunciado como novo técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Ainda assim, manifestou a vontade de regressar ao futebol português: "Saio com o objetivo de voltar. A quem e aonde não sei", frisou, no mesmo evento.