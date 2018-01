Jorge Jesus: "No campo é que se ganham os jogos"

JN Hoje às 18:59 Facebook

Em antevisão ao duelo de sexta-feira frente ao V. Setúbal, no Bonfim, o técnico dos leões salientou as dificuldades do encontro, abordou o jogo Estoril - F. C. Porto e garantiu a chegada de mais reforços.

"O Sporting sabe que, normalmente, os jogos no Bonfim são jogos difíceis, têm muito mais valor do que diz a classificação. Vamos ter um jogo difícil. Estamos a atravessar um bom período, estamos muito confiantes e queremos fazer o que temos feito até agora, sabendo que o Vitória em casa tem todas as possibilidades de pontuar", começou por analisar.

Relativamente ao jogo entre o Estoril e o F. C. Porto, interrompido ao intervalo, Jorge Jesus foi categórico: "É no campo que se ganham os jogos, independentemente do resto. Mas isso não é um problema nosso".

Jorge Jesus abordou, ainda, o regresso de Fredy Montero e prometeu a vinda de mais reforços a custo zero. "Um bom filho à casa torna. O último jogo que ele fez foi a três de novembro, é natural que não esteja em condições para ser opção este momento. Vamos aproveitar estes dias para ajudar Fredy a voltar aos eixos e ajudar a equipa. Tal como acontece com Wendel. Vão chegar reforços a custo zero mas não quero falar muito deles. Fica no ar", concluiu.