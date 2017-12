Jorge Jesus: "Nunca vencemos Taça da Liga e queremos estar na final"

JN Hoje às 19:55, atualizado às 19:56 Facebook

O técnico dos leões fez, esta quinta-feira, a antevisão ao encontro de sexta-feira frente ao Belenenses, a contar para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

"Queremos passar à final-four, sabendo que é um jogo difícil com o Belenenses, mas só dependemos de nós. Vamos só com um objetivo, que é o de vencer, porque nunca conquistámos este título e queremos estar nesta e noutras finais", começou por afirmar Jorge Jesus.

A depender de si próprio para garantir um lugar na final four da competição, o técnico leonino afirmou querer continuar com o registo de vitórias, ainda que considere o Belenenses "um adversário normalmente difícil".

"Continuamos a caminhar em Portugal sem conhecer a derrota e queremos continuar com esse registo, com a qualidade que temos transmitido ao longo dos últimos jogos. O nosso registo tem de ser sempre igual, se não for igual, então melhorado, porque a equipa vai crescendo de semana para semana e isso tem dado confiança para encarar os nossos objetivos", concluiu.