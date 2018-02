Jorge Jesus: "O árbitro falou para toda a gente ouvir"

JN Ontem às 22:53 Facebook

No final da vitória (2-1) frente ao Tondela, Jorge Jesus garantiu que o Tondela não tem razões de queixa da arbitragem.

"O Tondela fez várias vezes anti-jogo. Na primeira parte, só deu um minuto, tinha de ser mais. Na segunda parte, o árbitro disse a todos os jogadores: vou dar três minutos. Falou para toda a gente ouvir. O Tondela não se pode queixar do árbitro, mas sim de não saber defender o resultado. Isso já me aconteceu a mim", começou por analisar o téncico.

Jorge Jesus deixou, ainda, elogios à equipa e salientou que a expulsão de Mathieu complicou o jogo dos leões.

"Todas as vitórias têm sofrimento. Não se ganham títulos nem vitórias sem sofrimento. Vencemos com menos um jogador, não se justifica a atitude do Mathieu, pois deixou a equipa em perigo. A equipa do Sporting foi uma equipa de coração, pois anda a jogar sobrecarregada e quando se quer estar em todas as competições, paga-se por isso mais cedo ou mais tarde. Não consegues criar objetivos em todas as provas porque não tens capacidade para fazer rotatividade. O jogo começou-nos mal, foi uma crença da equipa", concluiu.