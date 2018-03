Jorge Jesus: "O nosso adversário achou que devia começar o jogo fora do campo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:37 Facebook

O técnico dos leões vincou, esta sexta-feira, que a polémica entre o Braga e o Sporting, relativamente ao pagamento de Battaglia, não afetou a equipa e confirmou a ausência de Rafael Leão para o encontro na Pedreira.

Em antevisão ao encontro de sábado, frente ao Braga, na Pedreira, Jorge Jesus garantiu que, além de Rafael Leão, não prevê mais baixas na equipa.

"Tivemos alguns problemas com alguns jogadores nas seleções, inclusive o Rafael Leão que é um jogador que está fora do jogo de amanhã. Tivemos mais alguns problemas menores, como é o caso de Bas Dost, mas são situações que vamos resolver até ao jogo. Rui Patrício e William Carvalho? Como disse, alguns jogadores vieram tocados da seleção. Amanhã ainda temos um treino para fazer de manhã, acreditamos que podem todos recuperar a tempo do jogo", afirmou em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

Relativamente às polémicas entre os minhotos e os leões, que levaram à troca de acusações entre António Salvador e Bruno de Carvalho, Jorge Jesus garantiu que a situação em nada afetou o trabalho da equipa.

"Em relação a mim e à minha equipa afeta zero. O trabalho é feito em relação aquilo que fazemos durante a semana. Trabalhamos para explorar os pontos fortes e fracos do nosso adversário, com respeito. Tudo o que se passou fora do jogo jogado não tem influência nenhuma", salientou o técnico, afirmando ainda que o Braga começou o encontro "fora do campo".

"Em Portugal há dois jogos. Há um jogo dentro do campo e outro fora dele. O nosso adversário achou que devia começar o jogo fora do campo e trouxe para o jogo o Battaglia. Estamos preparados para isso, desde o treinador ao presidente. Vamos para o jogo sabendo que quem lançou este dado tem uma estratégia: pôr os adeptos do Braga contra o Sporting e com calor nas bancadas. Só espero que esse calor seja positivo. Que os adeptos respeitem os jogadores do Sporting", concluiu.

O encontro entre o Braga e o Sporting está agendado para sábado, às 20.30 horas.