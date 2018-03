Jorge Jesus: "O título está mais difícil"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:37 Facebook

No final da derrota (2-1) frente ao F. C. Porto no Estádio do Dragão, Jorge Jesus garantiu que a luta pelo título está mais difícil, mas salientou a boa exibição da equipa leonina.

"Jogar no Dragão, criar estas oportunidades e não finalizar... Leão, Montero e Bryan tiveram três oportunidades flagrantes. Com a grande penalidade sobre o Doumbia... Foram duas grandes equipas, um grande jogo. Fomos melhores, principalmente na segunda parte, mas saímos com uma derrota. Não fomos eficazes nas oportunidades que criámos. O Sporting esteve muito bem, fez um excelente jogo, fez com que aparecesse mais um jovem. Atenção que o Leão ainda é júnior. Deu bons sinais. Triste pelo resultado, mas não pela exibição da equipa. Ficámos numa situação muito mais difícil", começou por analisar.

Jorge Jesus vincou que, apesar dos oitos pontos de desvantagem, a luta pelo título ficou mais difícil mas não impossível.

"Está mais difícil. Temos de ir à procura... Tudo é possível. Há um apuramento para a Champions e um segundo lugar. Ainda temos uma luta muito grande pela frente. Há outras provas. Acho que ganhamos mais um jogador. É um miúdo com 18 anos... a coragem dele e nossa está a revelar que ele tem capacidade".

O técnico da equipa de Alvalade explicou, ainda, porque não lançou Rafael Leão de início no clássico. "Só não o coloquei de início porque o F. C. Porto tem dois centrais muito fortes. Tive medo que ele começasse a ter medo do jogo, portanto deixei para mais tarde".