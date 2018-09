Jorge Jesus oficializado no Al-Hilal

Luís Antunes e Luís Mota 05 Junho 2018 às 22:22 Facebook

Está assinado. Jorge Jesus deixou o Sporting e vinculou-se com o Al-Hilal, oficializaram os sauditas nas redes sociais. O treinador já chegou a acordo com os responsáveis do clube saudita em Zurique, na Suíça, para onde viajou esta terça-feira de manhã.

Como o JN adiantou na edição em papel, estando o acordo celebrado com o Al-Hilal, Jesus também assinaria a carta de rescisão que recebeu do Sporting na passada sexta-feira. O documento define que não há lugar a indemnização de nenhuma das partes pelo fim do contrato que ainda tinha mais um ano de duração.

Com o emblema da Arábia Saudita, Jesus celebrou um contrato válido por uma temporada, a contemplar um vencimento anual de sete milhões de euros líquidos. Mais três milhões dependentes da concretização de determinados objetivos. O técnico viajou até Zurique para conhecer os responsáveis da, agora, nova entidade patronal, e limar umas arestas contratuais.

Jesus deixa, assim, o Sporting, onde passou as últimas três temporadas, sem conseguir concretizar o grande sonho: ser campeão nacional. Esteve perto, na primeira temporada, onde obteve a melhor pontuação de sempre na história dos leões (86 pontos), mas terminou a época só com a Supertaça conquistada, ganha ao Benfica. O segundo ano foi o pior, sem troféus conquistados e o terceiro lugar na tabela. A mesma classificação na época que agora findou com apenas uma prova ganha: a Taça da Liga.

"Bem-vindo", anunciou o clube saudita nas redes sociais.