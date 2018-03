Jorge Jesus: "Os grandes estão sempre pressionados"

Luís Mota Hoje às 15:35 Facebook

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, considerou, na antevisão à visita a Chaves, que é pouco relevante entrar em campo já depois de Benfica e F. C. Porto terem disputado os seus respetivos encontros, mesmo que isso signifique iniciar a partida com mais atraso pontual para os eternos rivais.

"As equipas grandes estão sempre pressionadas. Temos sempre de jogar para ganhar. Se o rival perdesse, íamos pressionados na mesma para ganhar. Esse problema não se coloca. O Sporting não vai mais pressionado, porque tem de ganhar", desvalorizou o técnico leonino, que revelou o regresso de Bas Dost aos convocados: "Vai para Chaves connosco. Clinicamente está em condições para ser convocado. Fisicamente não está a 100%, mas se não jogar, nunca estará a 100%".

Já Cristiano Piccini continuará de fora da equipa verde e branca. O lateral direito está lutar contra uma lesão muscular na coxa direita.

Por fim, sobre o Chaves, Jesus deixou elogios. "Sabemos que vamos apanhar uma equipa com bons jogadores, com alguma criatividade e que colocam problemas aos adversários. Vai ser um jogo difícil", atirou.