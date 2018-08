Jorge Jesus: "Parabéns ao F. C. Porto e ao meu amigo Sérgio"

Sofia Esteves Teixeira 05 Maio 2018 às 23:39 Facebook

No final do encontro com o Benfica, Jorge Jesus discordou da opinião de Rui Vitória acerca da arbitragem de Carlos Xistra e deu os parabéns ao F. C. Porto pela conquista do título.

"O resultado não definiu nada no que toca ao segundo lugar mas, havendo empate, a equipa beneficiada foi o Sporting. Ninguém queria empatar, mas o resultado serve melhor ao Sporting. Mas ainda falta um jogo na Madeira. Temos de pensar isso. Nos últimos 15 minutos, o Benfica esteve melhor, mas até aí o jogo esteve dividido. Mas a grande oportunidade do jogo é a bola do Bas Dost, isolado em cima do Varela e quis assistir o Gelson", começou por dizer o técnico, salientando que o resultado foi justo e discordando com as críticas de Rui Vitória relativamente às arbitragens.

"O resultado ajusta-se. Houve oportunidades para os dois lados, com lances polémicos, mas um boa arbitragem do Xistra. Se há razão para queixas é aos 17 minutos, numa grande penalidade do Rúben sobre Mathieu, faz uma chave... isto é um termo de luta. Sem haver golos, foi um bom jogo, com duas boas equipas que fizeram tudo para ganhar, jogadores com comportamento espetacular dentro de campo. E nas bancadas tudo normal. Isto, para mim, é que é a festa do futebol".

Jorge Jesus deu ainda os parabéns ao F. C. Porto pela conquista do título.

"Parabéns ao F. C. Porto e ao Sérgio. Os melhores são os que chegam ao fim em primeiro e o F. C. Porto justificou durante o ano. Parabéns ao F. C. Porto e, principalmente, ao meu amigo Sérgio".