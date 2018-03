Jorge Jesus: "Quem paga aos jogadores são os clubes e não as seleções"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:13 Facebook

Na antevisão do encontro com o Rio Ave, Jorge Jesus não deixou de mostrar descontentamento face à data do duelo e à prioridade dada às seleções e deixou elogios à equipa de Vila do Conde.

"Depois do jogo do Rio Ave, vamos dar dias de recuperação a muitos jogadores. O Sporting vai esta época bater o recorde de jogos em Portugal, o que quer dizer alguma coisa, que está a chegar longe em todas as competições. Em relação ao Rio Ave, é um adversário que mantém a ideia de jogo, mesmo jogando com as equipas grandes e que nos criou imensos problemas em Vila do Conde, é uma equipa muito positiva", começou por analisar o técnico.

Jorge Jesus opôs-se à prioridade dada às seleções, vincando que o duelo de domingo deveria disputar-se na segunda-feira.

"Acho que as regras deveriam ser alteradas. Quem paga aos jogadores são os clubes e não as seleções. Por norma, este jogo devia ser jogado à segunda-feira, e não é possível porque há data FIFA, que tem prioridade quando não devia ter. É uma opinião minha, não sei onde pode ser colocada. Mas é um facto que os clubes têm de ser defendidos pelos seus objetivos desportivos e pela condição física dos jogadores. Eles são ativos do Sporting, do Benfica, do F. C. Porto, não são ativos da seleção", atirou.

O sorteio dos quartos-de-final da Liga Europa, que ditou um confronto com o Atlético de Madrid, não passou em branco na antevisão, com o técnico dos leões a considerar os espanhóis como grandes favoritos.

Antes do sorteio, tinha dito que o favorito número um à conquista do troféu era o Atlético Madrid. "O respeito que tínhamos vamos continuar a ter. Estes jogos vão dar projeção ao Sporting. Estamos confiantes no nosso valor, mas primeiro temos que ganhar ao Rio Ave, um jogo muito difícil, praticamente dois dias depois do jogo da República Checa", concluiu.