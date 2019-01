Jorge Jesus quer voltar ao Benfica mas apenas no fim da época

Luís Antunes e Rui Farinha Hoje às 14:53 Facebook

Jorge Jesus vê com muito bons olhos a possibilidade de regressar ao Benfica, clube que representou entre 2009 e 2015, mas prefere apenas fazê-lo na próxima temporada, apurou o JN junto de fonte próxima do treinador.

Jesus quer planificar com tempo a época e, o mais importante de tudo, ser o responsável pela escolha do plantel. No entanto, neste momento, encontra-se concentrado nos objetivos do Al-Hilal, clube da Arábia Saudita que até está disposto a renovar-lhe o contrato.

Apesar de uma parte da cúpula diretiva dos encarnados não estar de acordo com o possível regresso do treinador, Jorge Jesus mantém-se como uma carta forte no baralho de Vieira para suceder a Rui Vitória. O currículo fala por si: no período em que esteve nos encarnados conquistou dez troféus e a equipa apresentou um futebol agradável. No imediato, o Al-Hilal não liberta o português a custo zero, pois a cláusula de rescisão é de cerca de dois milhões de euros. Luís Filipe Vieira torce o nariz a este valor, mas admite a possibilidade de pagá-lo.

Luís Castro é outro nome que ganha cada vez mais crédito na Luz. Parte da estrutura encarnada, inclusive o próprio presidente, aprecia as qualidades do treinador do V. Guimarães. No entanto, e ao que o JN apurou, os responsáveis do clube minhoto não admitem a possibilidade de perdê-lo e a SAD vitoriana garante que não foi contactada. Por outro lado, recorda que há um enquadramento disciplinar que impede o aliciamento a treinadores da mesma Liga. Luís Castro tem uma cláusula de rescisão de um milhão de euros, mas apenas pode ser acionada por emblemas estrangeiros.

Abel Ferreira, técnico do Braga, é igualmente um nome elogiado por outros elementos do clube encarnado devido ao bom desempenho realizado no Minho e é outro nome a ter em conta. No entanto, só a partir de segunda-feira Luís Filipe Vieira vai avançar para garantir o substituto de Rui Vitória, pois, por enquanto, encontra-se em período de reflexão. Caberá ao interino Bruno Lage orientar a equipa amanhã frente ao Rio Ave.

raul josé volta à Luz

O treinador Raul José rescindiu com o Al-Hilal e o seu destino é o Estádio da Luz, onde vai integrar a estrutura do Benfica. Trata-se de um surpreendente volte-face, pois esteve muito perto de reforçar o Sporting para liderar o "scouting" leonino. Raul José deixa de trabalhar com Jorge Jesus, adjunto há mais de uma década, mas o afastamento até pode ser momentâneo...

Mudar a meio da época resultou apenas uma vez para o Benfica

Mudar de treinador com a época a decorrer e ser campeão apenas aconteceu por uma vez na história do Benfica. Foi na época 1967/68 que os encarnados terminaram no primeiro lugar, tendo nesse período três técnicos distintos. A época começou com Fernando Riera, que foi processado pela Direção presidida por Adolfo Vieira de Brito por ter revelado publicamente o atraso no pagamento de salários. Saiu no fim da sétima jornada, após um empate com o Tirsense (0-0), com as águias na frente da classificação, em igualdade com o F. C. Porto. Fernando Cabrita, até então adjunto, assumiu o leme e manteve-se até à 21.ª ronda, saindo depois de uma derrota com a CUF (2-0), com os encarnados no segundo lugar, a dois pontos do Sporting. Otto Glória orientou o Benfica nas cinco derradeiras jornadas e conduziu-o ao título, o 13.º da história do clube Neste momento, o Benfica está a sete pontos do líder F. C. Porto.