Jorge Jesus recusa proposta do Al-Hilal e garante regresso a Portugal

Jorge Jesus disse, esta terça-feira, que recusou uma proposta de renovação com o Al-Hilal e assegurou que vai regressar ao futebol português.

"Vou regressar ao futebol português e nada tem a ver com as pessoas do Al-Hilal. Por muito que gostem de mim, o regresso a Portugal está nos objetivos", disse o técnico português em entrevista à revista da Liga, afirmando que rejeitou uma proposta de renovação pelos sauditas.

"É uma experiência. Nunca pensei sair do meu país e quem me conhece sabe-o bem. Ou melhor, pensei que podia sair por uma ou duas razões: ou era para um clube da Europa ou por uma questão financeira. Não saí para a Europa e posso dizer que o Sporting gastava mais dinheiro comigo do que aquele que o Al-Hilal me paga. É difícil falar no dia de amanhã, mas penso que ficarei apenas mais uma época aqui. O clube propôs-me a renovação por três épocas, mas não vou aceitar", disse Jorge Jesus, contando que chegou a receber uma chamada do presidente da Arábia Saudita.

"É um facto que os adeptos, a cultura e a exigência são diferentes. Mas aos poucos vamo-nos adaptando e a verdade é que somos muito, muito bem tratados pelas pessoas. E isso acaba por tornar todo o processo mais fácil. Sinto muito o carinho das pessoas. A certa altura manifestei a intenção de ir embora, foi mesmo real, e o ministro da Arábia Saudita ligou-me, mostrou-me apoio e vontade em que ficasse no clube. E assim foi. Acabei por ficar", disse.

O treinador português, que ainda não perdeu um jogo no comando técnico da equipa saudita, deixou ainda elogios ao futebol português, lamentando contudo que o mesmo seja "muitas vezes jogado fora das quatro linhas".

"Temos grandes jogadores! O nosso futebol é muito competitivo e temos um campeonato de alto nível. Os treinadores portugueses são reconhecidos mundialmente e são profissionais com grande conhecimento e estratégia. Infelizmente, continuamos com o jogo fora das quatro linhas... Em Portugal parece estar instituído que a pressão ajuda a ganhar jogos e, enquanto não se acabar com esta ideia, não haverá paz no futebol português", concluiu.