Jorge Jesus reúne e decide convite do Flamengo no fim de semana

Jorge Jesus e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, reúnem no próximo fim de semana, num encontro que pode tornar-se decisivo para o sim do técnico ao emblema do Rio de Janeiro.

Ao que o JN apurou, os contactos exploratórios entre as partes têm sido positivos, nomeadamente nas vertentes desportiva e financeira. O líder do emblema do Rio de Janeiro estará esta fim de semana em Madrid para assistir à final da Liga dos Campeões e tenciona levar o técnico à capital espanhola para apresentar formalmente o convite ao treinador português.

A ida a Madrid não é contudo ainda um dado adquirido face aos constrangimentos provocados pela logística da final da Champions que dificulta a obtenção de alojamento na capital espanhola e a reunião pode realizar-se em Lisboa.

As perspetivas da operação são positivas, embora continuem a existir outras soluções em carteira. Recorde-se que o técnico já rejeitou outras sondagens de emblemas brasileiros, casos do Atlético Mineiro e Vasco da Gama, mas de momento o Flamengo parece demonstrar outros argumentos para fazer o técnico avaliar a possibilidade de substituir Abel Braga.