Jorge Jesus sobre F. C. Porto: "Quando voltar será para um grande"

Jorge Jesus falou da saída do Sporting e da mudança para a Arábia Saudita, esta sexta-feira, numa entrevista à Sport TV, em que abordou ainda a amizade que o une ao presidente benfiquista e a hipótese de treinar o F. C. Porto quando regressar a Portugal.

Não sabia o que queria, mas sabia que não queria ficar (no Sporting)

"Não queria ficar no Sporting face ao que aconteceu. Abdiquei de tudo, não trouxe nem um centavo, desde que me deixassem sair para onde quisesse. Não sabia o que queria, mas sabia que não queria ficar. Não podia ter ficado, sendo como sou. Procurei ser eu a sair", afirmou, acrescentando que, apesar de Bruno de Carvalho ter feito "tudo" para que continuasse, "ficaram muitas pedras no sapato e, por isso, não quis ficar". "O Al Hilal foi o primeiro clube que apareceu", continuou.

Sobre a saída do Benfica para o Sporting, em 2015, Jesus revelou que mantém uma forte amizade com o presidente das águias: "Sou muito amigo de Luís Filipe Vieira e vou continuar a ser. Quando fui para o Sporting, houve uns quatro, cinco meses, em que ele defendia os interesses do Benfica, eu defendia os do Sporting, mas fomos sempre amigos e almoçávamos juntos."

Questionado sobre a hipótese de um dia vir a comandar a equipa portista, Jorge Jesus deixou o cenário em aberto, voltando a manifestar a vontade de regressar a Portugal. "Isso eu não sei. Uma coisa é o que tu queres, outra o que vai acontecer. Uma coisa é certa, quando voltar será para um grande", afrimou, acrescentando que "a oportunidade de treinar um grande europeu já não vai aparecer". "Ter vindo para a a Arábia Saudita não me valoriza nada", lamentou.