Jorge Jesus soma nova vitória no Brasileirão

O Flamengo foi a Belo Horizonte bater o Cruzeiro (1-2) e somar a sétima vitória seguida no campeonato.

O Cruzeiro foi a mais recente vítima do rolo compressor em que Jorge Jesus tornou o Flamengo. O "Fla" somou, este sábado, a sétima vitória seguida no campeonato e consolidou a liderança, à espera do que o Santos fará esta madrugada.

Em Belo Horizonte, Gabriel Barbosa e De Arrascaeta assinaram os golos da vitória da equipa de Jorge Jesus, enquanto Thiago Neves, de grande penalidade, marcou para o Cruzeiro, o golo que na altura deu o empate.