Jorge Jesus: "Sporting não foi inferior à Juventus"

Jorge Jesus garantiu que ainda acredita no apuramento e salientou a boa exibição do Sporting em Turim.

Apesar da derrota (1-0) frente à Juventus, Jorge Jesus garantiu que o apuramento ainda é possível e que os leões têm todas as condições de conseguir uma vitória em Alavalade, a 31 de outubro.

"Tínhamos a convicção que ganhando ou empatando podíamos passar. Ainda não estamos fora porque no jogo de Lisboa temos todas as condições para ganhar à Juventus. O resultado não foi positivo, mas o Sporting demonstrou que neste jogo foi uma equipa que não foi inferior à Juventus", explicou.

Apesar do desaire, o técnico da equipa de Alvalade garantiu que a equipa tem crescido: "Não posso dar os parabéns aos jogadores porque não ganhamos, mas temos feito alguma coisa de positivo, porque a equipa tem crescido até nos jogos em Portugal".

Jorge Jesus explicou, ainda, a entrada de Palhina no lugar de Gelson Martins no final do jogo: "Era importante travar o jogo do Dybala. Nessa fase, o Sporting esteve melhor do que a Juventus. Estancamos o triângulo do meio campo. Matuidi estava mais fresco e a criar problemas, era preciso travar o corredor central, mas a derrota não tem nada a ver com o Palhinha. Estas equipas são melhores porque nestes momentos têm o feeling e a qualidade dos jogadores, que sabem colocar-se e esperar pelo momento certo para finalizar e foi o que fez Mandzukic, entrando a disputar aquela bola à ponta de lança para marcar", concluiu.