Bruno de Carvalho não confirma suspensão de Jorge Jesus

Bruno de Carvalho suspendeu a equipa técnica liderada por Jorge Jesus, apurou o JN. O presidente do Sporting não confirma.

A equipa técnica leonina foi convocada para uma reunião com a Administração da SAD do Sporting, esta segunda-feira, em Alvalade. No fim, apurou o JN, a equipa técnica terá sido suspensa.

Cerca de uma hora depois, Bruno de Carvalho falou aos jornalistas à saída de Alvalade. De forma enigmática, deixou no ar a dúvida sobre a situação de Jorge Jesus. "Se o Bruno suspendeu o Jesus, esperem pelo Bruno, que o presidente não suspendeu ninguém", disse, enigmático.

Uma declaração que não é definitiva nem esclarecedora. Bruno de Carvalho falou aos jornalistas no fim de uma reunião convocada na ressaca da derrota de domingo frente ao Marítimo. Ao perder na Madeira, por 2-1, o Sporting disse adeus à possibilidade de jogar a Liga dos Campeões.

"Todos assistimos a um jogo que prejudicou o Sporting, que nos fez perder vários milhões, que já estavam contabilizados no planeamento para a próxima época", disse Bruno de Carvalho, considerando que é normal que se façam reuniões para definir os caminhos para a próxima temporada.

A eventual suspensão da equipa técnica deixa o Sporting sem treinadores para orientar a equipa, numa semana decisiva para os leões. Domingo, os "leões" defrontam o Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal, que pode valer o segundo troféu da época à equipa de Alvalade, que já venceu a Taça da Liga, nas grandes penalidades frente ao Vitória de Setúbal.

Ao que o JN apurou, o plantel está solidário com o treinador.