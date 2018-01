Jorge Jesus: "Temos um dos melhores guarda-redes do mundo"

JN Ontem às 23:48 Facebook

Twitter

No final do encontro com o F. C. Porto, Jorge Jesus deixou elogios a Rui Patrício e garantiu que foi para o Sporting para ajudar a "conquistar títulos".

"Quero dar os parabéns aos adeptos do Sporting e aos jogadores. Quanto ao jogo em si, sabíamos que ia ser um jogo apertado, com poucas oportunidades de golo. Tivemos uma grande oportunidade de golo, tal como o F. C. Porto. O jogo era de marcação direta, ambas as equipas conseguiram anular-se e não apareceu um jogador que pudesse fazer a diferença. O F. C. Porto ainda teve algumas jogadas com o Brahimi, enquanto nós perdemos qualidade ofensiva com a saída do Gelson", começou por analisar.

O técnico dos leões deixou, ainda, elogios a Rui Patrício, que defendeu duas grandes penalidades.

"Esperamos pelo momento de fazer golos, não esperamos pelos penáltis, mesmo sabendo que tínhamos mais possibilidades do que o F. C. Porto porque temos um dos melhores guarda-redes do mundo. Tal como disse quando vim para o Sporting, vim para o Sporting para ajudar o clube a conquistar títulos e só se consegue isso quando as equipas chegam à final. Os 'quase' não ganham títulos e o Sporting, na primeira meia-final que tem, ganhou e vai estar na final", concluiu.