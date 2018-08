Jorge Jesus: "Todos os anos tenho possibilidade de sair"

Sofia Esteves Teixeira 12 Maio 2018 às 16:50 Facebook

Em antevisão ao encontro de domingo, na Madeira, frente ao Marítimo, Jorge Jesus considerou que os leões fizeram uma boa época e salientou o jogador cedido pelo Sporting que mais se tem destacado.

"É um jogo onde o Sporting tem um objetivo ao contrário da equipa do Marítimo, que vai cumprir calendário. O Sporting tem a responsabilidade e o objetivo de vencer para poder ficar no segundo lugar e entrar na Champions. Do ponto de vista desportivo e financeiro é muito importante. Sabemos que vamos encontrar um adversário que é muito forte na Madeira. Estamos preparados para as dificuldades que vamos encontrar", começou por analisar Jorge Jesus, que considerou que a época que agora termina foi positiva.

"Se conquistarmos as Taças, o que falta é ser campeão. Das três competições em que o Sporting estava inserido o Sporting só não conquista o primeiro lugar. Melhor só conquistar as três".

O treinador do Sporting abordou ainda uma possível saída, reforçando que ainda tem um ano de contrato apesar das propostas.

"Felizmente, todos os anos tenho possibilidade de sair para o estrangeiro, mas só saio para um projeto dentro daquilo que eu entendo e tenho de estar dependente de mim. Neste momento não estou. Tenho mais um ano de contrato".

Quando questionado acerca do jogador cedido pelos leões que mais de destacou, Jorge Jesus foi categórico.

"O Sporting tem muitos jogadores emprestados, mas o que se tem destacado mais é o Matheus Pereira [cedido ao Chaves]. Está a fazer um final de temporada muito bom e, portanto, está a demonstrar o que já achávamos dele. Mostrou que tem capacidades para voltar", concluiu.