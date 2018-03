Jorge Jesus: "Uma coisa é jogar de semana a semana, sentadinho à espera"

Rita Salcedas Ontem às 23:17 Facebook

Apesar de receoso com o desempenho dos jogadores, o treinador do Sporting terminou o jogo deste domingo frente ao Rio Ave (2-0), satisfeito com a vitória, que contou com golos de Gelson Martins e Bas Dost.

"Estava com receio deste jogo, jogámos 120 minutos a meio da semana. Mudei quatro jogadores que não jogaram na República Checa, mas estava com receio. Não treinámos e não sabia qual ia ser o comportamento", começou por dizer Jorge Jesus, no fim do confronto em Alvalade, admitindo estar "satisfeito" pela "condição atlética e física dos jogadores", que não deixaram o Rio Ave "ter fase de construção".

O técnico leonino confessou que a equipa podia ter marcado mais golos, mas lembrou que a época está a ser feita "com o maior número de jogos em Portugal". "É sinal que estamos em todas as frentes até ao final. Podemos ganhar ou não, mas andamos lá em todas. Estes jogadores merecem todo o carinho, porque são muito competitivos, são jogadores de alma e caráter. Uma coisa é jogar de semana a semana, sentadinho à espera... Outra coisa é jogar de dois em dois dias, de três em três dias", atirou.

Recorde-se que, na quinta-feira, o Sporting foi à República Checa jogar contra o Viktoria Plzen (2-1), para para a segunda-mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Questionado sobre a paragem do campeonato, Jorge Jesus respondeu que "a maior parte dos jogadores vai para as seleções" e que "há jogadores que precisam de descanso". "Vou dar dois ou três dias de folga. Nunca dou, mas os jogadores que ficam precisam para recuperar e estarem bem para a semana do jogo com o Braga", assegurou.