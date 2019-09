Jorge Jesus vai em cinco vitórias seguidas no Brasileirão

Ontem às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Flamengo continua na liderança do campeonato brasileiro, após ganhar, sem dificuldades, no campo do Avai.

O Avai, último classificado do campeonato brasileiro, também não teve argumentos para travar o Flamengo, vitorioso pela quinta jornada consecutiva (0-3), este sábado.

O "Fla" começou a construir a vitória cedo (Gabriel) e nunca mais largou o comando do encontro. Antes do intervalo, Mari fez o 0-2.

O resultado final foi estabelecido por Reinier, o miúdo de 17 anos que se estreou a marcar na equipa principal do Flamengo.

Com este triunfo, a equipa de Jorge Jesus segura a liderança e distancia-se do Santos, que só joga amanhã.