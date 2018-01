Jorge Jesus: "Vim para o Sporting para isto"

JN Hoje às 00:43 Facebook

Após a conquista na Taça da Liga, Jorge Jesus garantiu que vencer o troféu foi um momento importante para o Sporting a recordou o histórico na competição.

"É um momento importante para o Sporting. Vim para aqui para isto, para aproximar o Sporting dos rivais, para ganhar títulos. Em três anos este é o meu segundo título e agora espero vencer muito mais. E não foi só ganhar de um lado e do outro. São seis, são seis!", disse após a final frente ao V. Setúbal, que os leões venceram nas grandes penalidades.

"Nunca tinha ganho a Taça da Liga nos penáltis, foi a primeira vez. O valor é o mesmo. Jogámos contra uma equipa que na primeira parte foi melhor do que nós. Entrou com agressividade muito forte que não deixou jogar os atletas do Sporting, que não conseguiam reagir às dificuldades. Demos 45 minutos de avanço. O Gonçalo Paciência voltou a fazer grande jogo e fez um golo muito bonito", concluiu.

Os leões venceram a Taça da Liga pela primeira vez, após terem marcado presença nas finais em 2007/8 e 2008/9. Jorge Jesus já tinha conquistado o troféu, em cinco ocasiões, todas ao serviço do Benfica (2010, 2011, 2012, 2014 e 2015).