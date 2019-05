Jorge Jesus: "Vou a Madrid conversar com o presidente do Flamengo"

JN Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus pode ter mesmo o Brasil, mais concretamente o Flamengo, como próximo destino. O treinador português confirmou que vai conversar com o presidente do clube do Rio de Janeiro.

"Vou a Madrid conversar com o presidente do Flamengo", admitiu Jorge Jesus, esta sexta-feira, no aeroporto Humberto Delgado, à partida para a capital espanhola.

"É a primeira vez que vou falar oficialmente com alguém do Flamengo, um dos melhores clubes do Mundo. Não está nada certo ainda, até porque tenho outras propostas em cima da mesa que desportivamente não são iguais, mas que financeiramente não têm comparação possível", acrescentou.

Jorge Jesus entende que "o mercado em Portugal está fechado", razão pela qual tudo indica que vai voltar a emigrar com o intuito de abraçar um projeto que desportivamente lhe encha as medidas.

"A prioridade é ter equipas que me possam proporcionar lutar por títulos e ganhá-los, como é o caso do Flamengo. Disse sempre que só aceitava equipas que disputassem títulos. O Flamengo é uma dessas equipas e até posso disputar a final do Campeonato do Mundo de clubes", lembrou.

Recorde-se que esta temporada o técnico, de 64 anos, teve a primeira experiência fora do futebol português. Orientou o Al Hilal, da Arábia Saudita, embora tenha saído com a época a decorrer.