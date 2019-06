Jorge Mendes já exportou mais de mil milhões de euros em futebolistas

Arnaldo Martins Hoje às 08:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dados do Instituto Nacional de Estatística dizem que há mais de 45 mil empresas portuguesas que exportam e geram riqueza para o país.

No futebol luso, a Gestifute, do superagente Jorge Mendes, ocupa, seguramente, um lugar de elite e tem-se revelado um parceiro decisivo na conclusão dos principais negócios do F. C. Porto, Benfica e Sporting.

Desde 2004 até aos dias de hoje, o agente participou na entrada de mais de mil milhões de euros para os cofres dos três grandes, mais concretamente 1131,8 milhões (ver infografia). F. C. Porto e Benfica levam a grande fatia destas transações, até porque num passado recente Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, incompatibilizou-se com o agente.