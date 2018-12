Jorge Moreira é o único candidato à presidência do Leixões

JN Hoje às 20:46 Facebook

O Leixões, que milita na LigaPro, confirmou, esta segunda-feira, a existência de apenas uma lista, liderada por Jorge Moreira, para as eleições agendadas para sexta-feira.

Conseguida a lista de consenso defendida quer pelo presidente da SAD, Paulo Lopo, quer pelo cabeça de lista Jorge Moreira, mais nenhuma lista se apresentou até à data limite, 2 de dezembro.

Tiago Santos é o candidato a presidir à Mesa da Assembleia-Geral, enquanto para liderar o Conselho Fiscal foi escolhido José António Chaves.

O processo eleitoral foi aberto em 30 de outubro, momentos depois dos atuais órgãos sociais terem apresentado a demissão no decurso da assembleia-geral por acusação de irregularidades feita pelo líder da SAD, Paulo Lopo.

As eleições vão decorrer entre as 19.00h e as 24.00h, apenas podendo votar os associados com as quotas em dia até outubro de 2018, com mais de 18 anos e com mais de um ano de filiação.